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Турецкие службы задержали жену убитого лидера ИГИЛ аль-Багдади

Новости » В мире     06.11.2019 - 14:46
Турецкие службы задержали жену убитого лидера ИГИЛ аль-Багдади
Фото: Абу Бакра аль-Багдади (из открытых источников)

Ранее в Сирии задержали сестру Абу Бакра аль-Багдади

Турецкие службы безопасности задержали жену ликвидированного лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает The Sun.

Ранее в Сирии задержали сестру Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я информирую об этом впервые", - сказал Эрдоган.

Напомним, 6 ноября стало известно, что в городе Азаз на севере Сирии задержали сестру покойного лидера "Исламского государства". Турецкие власти надеятся получить от нее информацию о работе "Исламского государства". Также допрашивают ее мужа и невестку.

РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.

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