UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Туреччині затримали 46 осіб, підозрюваних в організації теракту у Стамбулі

Фото: у Туреччині затримали 46 людей, підозрюваних в організації теракту у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Туреччині після вивчення оперативних даних затримано 46 осіб, які підозрюються в організації теракту у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За даними міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, теракт у Стамбулі було здійснено за "дорученням" штабу організації Загони народної самооборони (сирійська гілка Робочої партії Курдистану), розташованого в сирійському районі Кобані.

Як стверджує Сойлу, виконавець теракту зізналася в ході допиту, що була заслана ватажками організації нелегальними шляхами Туреччини через сирійський Афрін.

Структури безпеки Туреччини вивчили дані із 1200 камер відеоспостереження, провівши операції за 21 адресами та затримавши 46 підозрюваних.

"У числі затриманих - терорист, який отримав фізичне усунення виконавця вибуху в Стамбулі. Причетні до теракту могли втекти вже сьогодні до Греції, але були оперативно схоплені", - розповів міністр.

Нагадаємо, в неділю, 13 листопада, в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.

Внаслідок теракту поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 осіб.

У ніч проти 14 листопада стало відомо, що правоохоронці затримали винуватця теракту.

Тим часом у МЗС України повідомили, що українці не постраждали внаслідок вчорашнього вибуху у Стамбулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
СтамбулТерактТурция