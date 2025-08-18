У Туреччині внаслідок ранкової ДТП троє людей загинули, 20 постраждали

У районі Санджактепе провінції Стамбул у Туреччині сьогодні вранці сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Загинули троє людей, ще 20 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернаторство Стамбула.
За попередніми даними влади, 18 серпня о 06:15 на трасі Стамбул - Північна Мармара поблизу населеного пункту Пашакьой автобус врізався в огорожу після того, як водій втратив контроль над кермом. У салоні перебувало 35 пасажирів.
Постраждалих доправили до лікарень, наразі вони перебувають під опікою лікарів. За фактом аварії відкрили розслідування. Інформації про українців серед пасажирів поки немає.
Декілька днів тому схожа аварія сталась також на Львівщині, на міжнародній трасі "Львів-Краковець". Як зазначили в Патрульній поліції, не обійшлося без загиблих.
Напередодні в Україні також сталася аварія за участю автобуса: на Хмельниччині легковик зіткнувся з пасажирським транспортом, травмувалися 16 людей, серед них - діти.
Також цього місяця зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда на Закарпатті. Йдеться про потяг Запоріжжя-Солотвино. В УЗ повідомили, що постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.