У Туреччині внаслідок ранкової ДТП троє людей загинули, 20 постраждали

За попередніми даними влади, 18 серпня о 06:15 на трасі Стамбул - Північна Мармара поблизу населеного пункту Пашакьой автобус врізався в огорожу після того, як водій втратив контроль над кермом. У салоні перебувало 35 пасажирів.

Постраждалих доправили до лікарень, наразі вони перебувають під опікою лікарів. За фактом аварії відкрили розслідування. Інформації про українців серед пасажирів поки немає.