У Туреччині внаслідок ранкової ДТП троє людей загинули, 20 постраждали

У районі Санджактепе провінції Стамбул у Туреччині сьогодні вранці сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Загинули троє людей, ще 20 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернаторство Стамбула.

За попередніми даними влади, 18 серпня о 06:15 на трасі Стамбул - Північна Мармара поблизу населеного пункту Пашакьой автобус врізався в огорожу після того, як водій втратив контроль над кермом. У салоні перебувало 35 пасажирів. Постраждалих доправили до лікарень, наразі вони перебувають під опікою лікарів. За фактом аварії відкрили розслідування. Інформації про українців серед пасажирів поки немає.