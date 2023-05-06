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В Туреччині сталася масштабна ДТП: 12 людей загинуло

Фото: в Туреччині сталася масштабна ДТП (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 6 травня, в турецькому районі Белен провінції Хатай сталася масштабна ДТП, в якій загинули 12 людей і ще 31 людина дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Global.

За даними правоохоронців, вантажівка втратила керування і врізалась інші автомобілі, які стояли в черзі на заправку. Всього в ДТП постраждали 12 автомобілів. Медики повідомляють про смерть 12 потерпілих і поранення ще 31 людини.

На місці працювали 22 машини "швидкої" та пожежники.

Нагадаємо, що 24 квітня у центрі Єрусалима автомобіль в'їхав у натовп. Унаслідок події постраждали п'ятеро людей.

Крім того, 15 квітня у французькому Бордо автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп.

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