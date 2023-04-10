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У Туреччині сталась стрілянина біля мечеті, є поранені

Фото: у Туреччині обстріляли людей біля мечеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У турецькому місті Чорум сталася стрілянина біля виходу з мечеті, внаслідок якої шестеро осіб були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання TRT Haber.

В районі Іскіліп міста Чорум 30-річний мешканець одного із прилеглих сіл відкрив вогонь з мисливської рушниці по людях, які виходили з мечеті після молитви.

До місця події направили правоохоронців та медиків. Поранених доставили до лікарень, нападника шукають.

Раніше ми писали про те, що в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) жінка влаштувала стрілянину у християнській школі. Вона убила шістьох людей, її знешкодили поліцейські.

Також у березні сталася стрілянина в Німеччині. Зокрема, чоловік кілька разів вистрілив в іншу особу, після чого застрелився сам.

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