У Туреччині сталась стрілянина біля мечеті, є поранені

У турецькому місті Чорум сталася стрілянина біля виходу з мечеті, внаслідок якої шестеро осіб були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання TRT Haber.
В районі Іскіліп міста Чорум 30-річний мешканець одного із прилеглих сіл відкрив вогонь з мисливської рушниці по людях, які виходили з мечеті після молитви.
До місця події направили правоохоронців та медиків. Поранених доставили до лікарень, нападника шукають.
Раніше ми писали про те, що в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) жінка влаштувала стрілянину у християнській школі. Вона убила шістьох людей, її знешкодили поліцейські.
Також у березні сталася стрілянина в Німеччині. Зокрема, чоловік кілька разів вистрілив в іншу особу, після чого застрелився сам.
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