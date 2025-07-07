У Туреччині хочуть посадити лідера опозиції за образу Ердогана
У Туреччині прокуратура розпочала нову справу проти лідера опозиції Озгюра Озеля. Його звинувачують у публічній образі президента Реджепа Таїпа Ердогана та інших порушеннях, пов'язаних з його заявами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання Turkish Minute.
Підставою для нового розслідування стали висловлювання політика під час пресконференції 5 липня, де він різко розкритикував чергові арешти мерів від опозиційної Республіканської народної партії (CHP).
Озель, коментуючи ситуацію, заявив, що "кожен займе своє місце в історії".
Він також наголосив, що влада "позбавляє виборців їхнього права голосу" та "саджає майбутнього президента до в’язниці", маючи на увазі мера Стамбула Екрема Імамоглу - ймовірного головного конкурента Ердогана на виборах 2028 року.
"Слова, виголошені головою CHP Озгюром Озелем на пресконференції після засідання виконавчого комітету партії 5 липня, містять ознаки злочинів, зокрема образу президента, відкритого підбурювання до скоєння злочину, а також образи і погрози на адресу державних посадовців", - йдеться в заяві прокуратури.
Це не перше провадження проти опозиціонера. У листопаді 2023 року президент Ердоган вже подавав на Озеля позов через нібито образу, а в лютому - через звинувачення у фальсифікаціях під час партійного з’їзду.
Також у червні розпочали ще одну справу - за виступ на мітингу, де Озеля звинуватили в образі головного прокурора Стамбула.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що прокуратура вже готує запит на зняття депутатської недоторканності з Озеля. Якщо це станеться, йому може загрожувати реальний тюремний строк.
Справа мерів
Нагадаємо, 5 липня в Туреччині правоохоронні органи затримали трьох мерів - міських голів Адани, Адиямана та Анталії. Усі вони належать до опозиційної Республіканської партії, а офіційна причина затримання - антикорупційне розслідування.
А 19 березня в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є основним політичним опонентом президента Реджепа Тайїпа Ердогана; разом із ним затримали ще понад 100 осіб.
Імамоглу підозрюють у корупції та пособництві терористичній організації - Робітничій партії Курдистану.
Арешт Імамоглу спровокував масові протести в Стамбулі, Анкарі та інших містах країни. За добу під час протестів було затримано понад 300 осіб.
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