У Туреччині хочуть посадити лідера опозиції за образу Ердогана

У Туреччині прокуратура розпочала нову справу проти лідера опозиції Озгюра Озеля. Його звинувачують у публічній образі президента Реджепа Таїпа Ердогана та інших порушеннях, пов'язаних з його заявами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання Turkish Minute.

Підставою для нового розслідування стали висловлювання політика під час пресконференції 5 липня, де він різко розкритикував чергові арешти мерів від опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Озель, коментуючи ситуацію, заявив, що "кожен займе своє місце в історії".

Він також наголосив, що влада "позбавляє виборців їхнього права голосу" та "саджає майбутнього президента до в’язниці", маючи на увазі мера Стамбула Екрема Імамоглу - ймовірного головного конкурента Ердогана на виборах 2028 року.

"Слова, виголошені головою CHP Озгюром Озелем на пресконференції після засідання виконавчого комітету партії 5 липня, містять ознаки злочинів, зокрема образу президента, відкритого підбурювання до скоєння злочину, а також образи і погрози на адресу державних посадовців", - йдеться в заяві прокуратури.

Це не перше провадження проти опозиціонера. У листопаді 2023 року президент Ердоган вже подавав на Озеля позов через нібито образу, а в лютому - через звинувачення у фальсифікаціях під час партійного з’їзду.

Також у червні розпочали ще одну справу - за виступ на мітингу, де Озеля звинуватили в образі головного прокурора Стамбула.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що прокуратура вже готує запит на зняття депутатської недоторканності з Озеля. Якщо це станеться, йому може загрожувати реальний тюремний строк.