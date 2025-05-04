У Туреччині чоловік напав на лідера опозиції (відео)

Напад стався після церемонії прощання, коли лідер Республіканської народної партії виходив з Центру культури. До нього підійшов літній чоловік та ударив кулаком в голову.

Нападника поліція затримала на місці, а опозиціонер покинув територію у супроводі охорони та співробітників служби безпеки.

У прокуратурі Стамбула заявили, що вже ведуть розслідування нападу. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Туреччини розповіли, що нападника вже раніше судили за крадіжку та погрози, а у 2004 році він вбив двох своїх дітей, за що отримав довічний термін. Проте у 2020 році був умовно звільнений з в'язниці.

"Усі спроби дестабілізувати громадський спокій отримають належне покарання згідно з законом", - пообіцяв турецький міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая після інциденту.