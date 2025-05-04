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У Туреччині чоловік напав на лідера опозиції (відео)

Фото: лідер турецької опозиції Озгюр Озель (flickr.com/chpfotograf)
Автор: Дмитро Левицький

У Стамбулі літній чоловік напав на лідера опозиційної Республіканської народної партії Озгюра Озеля. Це сталося після прощання з померлим днями віце-спікером турецького парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал TRT Haber.

Напад стався після церемонії прощання, коли лідер Республіканської народної партії виходив з Центру культури. До нього підійшов літній чоловік та ударив кулаком в голову.

Нападника поліція затримала на місці, а опозиціонер покинув територію у супроводі охорони та співробітників служби безпеки.

У прокуратурі Стамбула заявили, що вже ведуть розслідування нападу. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Туреччини розповіли, що нападника вже раніше судили за крадіжку та погрози, а у 2004 році він вбив двох своїх дітей, за що отримав довічний термін. Проте у 2020 році був умовно звільнений з в'язниці.

"Усі спроби дестабілізувати громадський спокій отримають належне покарання згідно з законом", - пообіцяв турецький міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая після інциденту.

Нагадаємо, наприкінці березня у Туреччині заарештували мера Стамбула Екрема Імамоглу та ще понад 100 людей. Імамоглу вважали одним з головних конкурентів президента Реджепа Ердогана на майбутніх президентських виборах.

Імамоглу та ще шести особам висунули звинувачення у фінансуванні Робітничої партії Курдистану, яка визнана в Туреччині терористичною організацією. Однак затримання мера Стамбула спричинило масштабні протести. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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