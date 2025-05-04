ua en ru
Нд, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Туреччині чоловік напав на лідера опозиції (відео)

Стамбул, Неділя 04 травня 2025 16:12
UA EN RU
У Туреччині чоловік напав на лідера опозиції (відео) Фото: лідер турецької опозиції Озгюр Озель (flickr.com/chpfotograf)
Автор: Дмитро Левицький

У Стамбулі літній чоловік напав на лідера опозиційної Республіканської народної партії Озгюра Озеля. Це сталося після прощання з померлим днями віце-спікером турецького парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал TRT Haber.

Напад стався після церемонії прощання, коли лідер Республіканської народної партії виходив з Центру культури. До нього підійшов літній чоловік та ударив кулаком в голову.

Нападника поліція затримала на місці, а опозиціонер покинув територію у супроводі охорони та співробітників служби безпеки.

У прокуратурі Стамбула заявили, що вже ведуть розслідування нападу. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Туреччини розповіли, що нападника вже раніше судили за крадіжку та погрози, а у 2004 році він вбив двох своїх дітей, за що отримав довічний термін. Проте у 2020 році був умовно звільнений з в'язниці.

"Усі спроби дестабілізувати громадський спокій отримають належне покарання згідно з законом", - пообіцяв турецький міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая після інциденту.

Нагадаємо, наприкінці березня у Туреччині заарештували мера Стамбула Екрема Імамоглу та ще понад 100 людей. Імамоглу вважали одним з головних конкурентів президента Реджепа Ердогана на майбутніх президентських виборах.

Імамоглу та ще шести особам висунули звинувачення у фінансуванні Робітничої партії Курдистану, яка визнана в Туреччині терористичною організацією. Однак затримання мера Стамбула спричинило масштабні протести. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина Стамбул
NEWS
Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО
Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови