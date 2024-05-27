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У Туреччині автобус розбився у ДТП. У МЗС розповіли, чи є серед жертв чи поранених українці

Фото: ДТП з автобусом у Туреччині (english.news.cn)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

26 травня у Туреччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, в якому загинули 10 людей, ще 39 постраждали. На щастя, українців у тому числі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар МЗС України, Twitter міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

"Українців серед постраждалих немає", - повідомили РБК-Україна в прес-службі МЗС.

Що відомо про ДТП

Как розповів голова МВС Туреччини, пассажирський автобус, що прямував з міста Діярбакир до Стамбула, зіткнувся з двома легковими автомобілями та однією вантажівкою.

"Загинули 10 людей, постраждало 39", - написав Єрлікай у Twitter.

Відомо, що аварія сталася на автостраді в районі Єніч Махаллесі округу Тарсус провінції Мерсін.

 

Як зазначають місцеві ЗМІ, в дощову погоду автобус посковзнувся, перекинувся і виїхав на зустрічну смугу, спричинивши ланцюгову аварію за участю двох легковиків і пікапа.

ДТП у Туреччині 

У Туреччині і до цього фіксувалися ДТП. Наприклад, у березні 2024 року охоронна команда президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана потрапила до ДТП. Внаслідок аварії загинув поліцейський.

А наприкінці грудня 2023 року в Туреччині сталася масова ДТП. Тоді в результаті аварії загинули 10 людей, ще 59 отримали поранення.

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ДТПТуреччина