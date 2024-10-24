Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів у Іраку та Сирії після теракту в Анкарі

У заяві турецького оборонного відомства зазначається, що такі повітряні операції "проти терористичних цілей на півночі Іраку та Сирії" було проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки шляхом нейтралізації PKK/KCK та інших терористичних елементів".

А також, додали у Міноборони Туреччини, операція проводилася для забезпечення безпеки кордонів країни.

За даними турецької сторони, в результаті ударів загалом було "успішно знищено" 32 цілі, які належали терористам.

"Багатьох терористів вдалося нейтралізувати, застосовуючи в проведених операціях максимальну кількість вітчизняних та вітчизняних боєприпасів", - йдеться в заяві Міноборони Туреччини.

Також в міністерстві наголошують, що під час цих операцій були вжиті "всі запобіжні заходи, щоб запобігти шкоді невинним цивільним особам, дружнім елементам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу".

Між тим в мережі були оприлюднені кадри з пожежами та вибухами внаслідок турецьких ударів по об'єктах у Сирії.

Теракт в Туреччині на TUSAŞ

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що у провінції Анкара в Туреччині стався теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı). Місцева преса писали, що біля воріт об'єкта прогримів вибух, після чого там пролунали постріли.

TUSAŞ є найбільшим у Туреччині виробником аерокосмічної техніки, який зараз займається виробництвом навчально-тренувальних літаків, бойових та цивільних вертольотів. Також компанія розробляє перший турецький вітчизняний винищувач KAAN.

Пізніше глава міністерства внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що в результаті теракту на підприємстві загинули 5 людей і були поранені 22 особи. Крім того, двоє нападників були ліквідовані.

Глава МВС Туреччини також сказав, що злочинці "дуже ймовірно" були членами забороненої у Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК).