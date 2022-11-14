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Туреччина не приймає співчуття США через теракт у Стамбулі

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Стамбул, Понеділок 14 листопада 2022 11:19
Туреччина не приймає співчуття США через теракт у Стамбулі Фото: Туреччина відкинула співчуття США через теракт у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина не приймає співчуття США через теракт у центрі Стамбула. Турецькі правоохоронці заявляють, що винуватець хотів втекти до Греції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

"Ми знаємо, де координувалася атака. Ми отримали повідомлення, дане нам, і ми знаємо, що це за повідомлення. Ми не приймаємо послання зі співчуттями від американського посольства. Ми нікого не зраджуємо, але більше не можемо терпіти ці зради", - заявив він.

При цьому міністр заявив, що це найбільший теракт у Стамбулі за останні шість років. За його словами, лише за цей рік турецькі правоохоронці запобігли 200 терактам.

Нагадаємо, вчора в центрі Стамбула пролунав потужний вибух, правоохоронці та влада країни заявила про теракт.

Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту загинуло шестеро людей, а понад 80 - отримали поранення. Турецька поліція заявила, що затримала винуватця теракту.

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