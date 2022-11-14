Туреччина не приймає співчуття США через теракт у Стамбулі

"Ми знаємо, де координувалася атака. Ми отримали повідомлення, дане нам, і ми знаємо, що це за повідомлення. Ми не приймаємо послання зі співчуттями від американського посольства. Ми нікого не зраджуємо, але більше не можемо терпіти ці зради", - заявив він.

При цьому міністр заявив, що це найбільший теракт у Стамбулі за останні шість років. За його словами, лише за цей рік турецькі правоохоронці запобігли 200 терактам.