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У Тунісі біля синагоги сталася стрілянина: четверо людей убито, є поранені

Фото: у Тунісі біля синагоги сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Чотирьох людей було вбито, ще дев'ять отримали поранення біля синагоги в Тунісі під час стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліції вдалося встановити, що серед загиблих двоє парафіян: француз та місцевий житель. За версією МВС Тунісу, службовець військово-морських сил національної гвардії в Агір-Джебрі вбив товариша по службі з особистої зброї, забрав боєприпаси і дістався синагоги Грейба.

На місці він відкрив хаотичний вогонь у бік підрозділів органів безпеки, які розташовані неподалік синагоги.

Нападник поранив шістьох співробітників органів безпеки, один із них загинув. Він убив двох парафіян, четверо отримали поранення та були госпіталізовані. Підозрюваного було вбито, правоохоронці з'ясовують можливі мотиви нападника.

Нагадаємо, 3 травня у столиці Сербії семикласник вчинив стрілянину в школі, загинули 9 людей.

Також нещодавно РБК-Україна писала про те, що в Техасі США нещодавно відбулася стрілянина на вечірці після випускного балу. Дев'ятеро підлітків отримали поранення.

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