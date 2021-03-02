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В Тунисе выявили "британский" штамм коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Тунисе зарегистрированы первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Однако пока других штаммов на территории страны не выявили.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Туниса.

"В Тунисе обнаружен мутировавший штамм нового коронавируса, известный как лондонский SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

При этом тунисские медики пока не регистрировали случаев заражения южноафриканским или бразильским штаммами на территории страны.

Напомним, в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID-19.

Кроме того, "британский" штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.

Добавим, что ранее Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах.

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