В Тунисе взорвали бомбу возле посольства США, погиб полицейский

В столице Туниса два террориста-смертника взорвали себя возле посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

В результате взрыва боевики погибли. Убит один полицейский, еще 5 правоохранителей получили ранения разной степени тяжести. Осколком взрыва также ранило прохожего, у него легкие повреждения.

Тунисская полиция оцепила район. Посольство США в Тунисе призвало граждан избегать места теракта.

Фото: последствия теракта в Тунисе (twitter.com/odunsco2014, /LNA2019M, /khaleejtimes)

Отметим, что дипломатическое представительство США расположено в районе Берге дю Лак, где также находится ряд посольств других стран.

Напомним, летом прошлого года в Тунисе два террориста-смертника также подорвали себя, но рядом с посольством Франции. Пострадали 9 человек, еще один полицейский скончался от полученных травм. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также РБК-Украина сообщало, что в мае 2019 года тунисская полиция ликвидировала троих исламистских боевиков.