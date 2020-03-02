Тунис подтвердил первый случай коронавируса в стране

В Тунисе подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tunis Afrique.

Как сообщается, заражение коронавирусом подтвердили у 40-летнего гражданина Туниса. При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что мужчина недавно вернулся из Италии.

Напомним, 2 марта в Иордании подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Пациент также недавно вернулся из Италии.

Кроме того, двое сотрудников из итальянского офиса компании Amazon в Милане заразились коронавирусом. При этом в компании добавили, что сейчас они находятся на карантине. В компании также добавили, что все собеседования на данный момент проводятся в режиме видеоконференции.

Также в России выявили еще один случай заражения коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Италии. Сейчас пациент находится на карантине в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Добавим, что Евросоюз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Также в Брюсселе приняли решение создать группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.