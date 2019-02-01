Туманно: синоптик рассказала, в каких областях будет холоднее всего на выходных

В некоторых регионах температура воздуха будет весенней

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам о том, какая погода будет в Украине в первые дни февраля. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик отметила, что потепление и оттепель начались не только в Украине, но и в большинстве стран Европы. Она рассказала, что в первые дни февраля погода существенно меняться не будет.

"Прогностические карты говорят, что теплая погода преобладает в большинстве стран Европы. Балканы, Средиземноморье – теплее всего, традиционно холоднее всего – на севере. На выходных Украина также будет принадлежать теплой влажной воздушной массе", - рассказала Диденко.

Она спрогнозировала плюсовую температуру почти во всех регионах Украины, но предупредила, что в некоторых областях возможны ночные морозы.

"В дневные часы будет +1 +5 градусов, на юге и на Закарпатье +5 +10 градусов, в Крыму до +12 +14 градусов. Ночью на востоке побродят незначительные "минусы", 1-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля", - отметила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она рассказала, что по всей территории Украины будут туманы, морось и местами осадки в виде дождя или мокрого снега.

"Морось, местами дождь, туманы. Там, где температура воздуха будет приближаться к нулю или ниже – с мокрым снегом", - добавила Диденко.

В столице на выходных будет влажно, туманно и тепло.

"В Киеве в субботу-воскресенье – влажно, туманно и тепло. Ночью ожидается около нуля, днем от 1 до 4 градусов тепла", - сообщила синоптик и напомнила о правилах безопасности.

"Не забывайте о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды на весну.

А также писали о том, что синоптик рассказала, когда придет похолодание и вернутся морозы в Украину.