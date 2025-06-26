Туди краще не заходити. 15 найнебезпечніших місць в Інтернеті, де ви ризикуєте втратити все

Інтернет - це не тільки зручність, знання і розваги, а й величезна кількість загроз, про які багато хто навіть не здогадується. Деякі сайти, сервіси та цифрові "куточки" мають нешкідливий вигляд, але на ділі можуть призвести до крадіжки грошей, даних або повного блокування пристроїв.

Про 15 найнебезпечніших місць в інтернеті, куди справді краще не заходити, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Дезінформація

Де зустрічається: Соціальні мережі

Ви вже знаєте, що соцмережі активно поширюють дезінформацію. Алгоритми створюють інформаційні бульбашки та підбирають контент, який здається правдоподібним, щоб утримати вашу увагу.

Як убезпечити себе

Відмова від соцмереж - найкращий варіант, але не завжди реальний. Будьте критичні до будь-якої інформації, особливо тієї, що викликає емоційний відгук.

Діпфейки та ШІ-шахрайство

Де зустрічається: майже скрізь - від соцмереж до поштової скриньки

Діпфейки та шахрайство з використанням штучного інтелекту - одна з найбільш швидкозростаючих загроз у цифровому просторі.

Відео та аудіо, створені або змінені АІ так, щоб здаватися справжніми, можуть зіпсувати репутацію людини, ввести в оману або спровокувати ворожість до цілих країн і організацій.

Паралельно АІ-шахраї можуть використовувати технології для злому даних або розкрадання особистої інформації.

Як убезпечити себе

Важливо зберігати критичне мислення щодо будь-якого контенту. Якщо відео або голосове повідомлення виглядає занадто шокуючим, щоб бути правдою - найімовірніше, так і є. Не довіряйте сліпо побаченому або почутому, особливо в епоху ШІ.

Підроблені URL-адреси

Де зустрічається: адресний рядок вашого браузера

Помилки під час введення адрес сайтів можуть привести не на ту сторінку, що ви хотіли. Наприклад, при наборі goggle.com замість google.com ви можете опинитися на фішинговому ресурсі, створеному для розкрадання логінів і паролів.

Ще небезпечніше - підміна символів у посиланні, де замість латинських літер використовуються схожі символи з інших алфавітів, наприклад кирилиці.

Як убезпечити себе

Уважно перевіряйте кожну адресу, яку вводите або за якою переходите. Наводьте курсор на посилання, щоб побачити його повну адресу. І, за можливості, вручну вводьте адреси сайтів, особливо якщо йдеться про банки, пошту або онлайн-магазини.

QR-коди з підступом

Де зустрічається: в офлайн-просторі

Шахраї активно використовують QR-коди: підміняють оригінальні на фальшиві за допомогою звичайних наклейок. Це часто відбувається на парковках, вуличних кафе, на афішах або навіть у закладах. Скануючи такий код, ви потрапляєте на підроблений сайт, який може вкрасти ваші дані або перенаправити на шкідливий ресурс.

Як убезпечити себе

Перевіряйте QR-коди перед скануванням, особливо в громадських місцях. Переконайтеся, що код не наклеєний поверх іншого. А якщо сайт, на який ви потрапили, викликає хоч найменшу підозру - одразу закривайте вкладку.

Шкідлива реклама

Де зустрічається: стримінгові сайти, особливо з піратським контентом

Якщо ви хоча б раз шукали безкоштовну трансляцію футболу або серіал без підписки - ви стикалися з сайтами, усипаними рекламою. Такі ресурси часто співпрацюють із сумнівними рекламними мережами, зокрема тими, що поширюють шкідливий код. Один клік - і ваш комп'ютер може бути заражений.

Як убезпечити себе

Не вводьте на таких сайтах особисті або платіжні дані. Не клікайте на рекламу. Переконайтеся, що у вас встановлений і працює актуальний антивірус. А взагалі, краще не використовувати такі ресурси взагалі.

Радикальні ідеології

Де зустрічається: Discord, Telegram, WhatsApp та інші месенджери

Популярні додатки для спілкування стають зручною платформою не тільки для друзів, а й для екстремістів. Радикальні групи, зокрема терористичні, використовують месенджери для вербування, пропаганди та поширення нелегального контенту.

Деякі спільноти працюють на "повільне зомбування" - під виглядом спілкування просувають небезпечні ідеї.

Як убезпечити себе

Не вступайте в сумнівні спільноти. Якщо розмова в чаті стає агресивною, дискримінаційною або лякаючою - краще вийти і заблокувати учасників. Повідомляйте про такі випадки модераторам або у відповідні служби.

Криптошахрайство

Де зустрічається: соцмережі, коментарі, форуми

Криптовалюти, як і раніше, популярні, але на тлі цього активізувалися і шахраї. Серед поширених схем - підроблені акаунти відомих особистостей, які обіцяють подвоїти вашу крипту, і фейкові "сервіси переказу" для криптовалютних гаманців, метою яких є розкрадання ключів доступу.

Як убезпечити себе

Зберігайте активи в "холодних" гаманцях. Ніколи не діліться кодами відновлення або приватними ключами. Не вірте у "швидкий заробіток". Інвестуйте тільки те, що можете собі дозволити втратити, і не піддавайтеся страху втратити вигоду.

Підроблені магазини додатків

Де зустрічається: сайти для скачування APK-файлів

Іноді Google видаляє гру або застосунок, які вам подобаються або потрібні. Тоді багато хто завантажує їх із сайтів APK. Але будьте обережні: серед них багато підробок зі шкідливим ПЗ, які можуть вкрасти паролі, дані карт та іншу особисту інформацію.

Суворі правила Google Play і App Store створені для вашої безпеки - обхід їх загрожує ризиками.

Як убезпечити себе

Краще уникати встановлення застосунків поза офіційними магазинами. Якщо ж іншого виходу немає - завантажуйте тільки з перевірених джерел і офіційних посилань розробників. Обов'язково встановіть антивірус і робіть резервні копії даних на випадок атаки програм-вимагачів.

Атака посередника

Де зустрічається: публічний Wi-Fi

Публічний Wi-Fi зручний, але доступний і шахраям із хакерами. Вони можуть перехоплювати ваш трафік або створювати фальшиві точки доступу, маскуючись під кафе чи аеропорт. А іноді той, хто надає безкоштовний Wi-Fi, сам може стежити за вами.

Як убезпечити себе

Перед підключенням використовуйте надійний VPN - він зашифрує ваш трафік. Не вводьте на публічних мережах логіни, паролі та банківські дані. Передбачається, що все, що ви робите у відкритих мережах, можуть бачити.

Отруєння пошукової системи

Де зустрічається: пошукові системи

SEO-оптимізація допомагає просунути сайти, але іноді шахраї використовують її для просування шкідливих сайтів на перші позиції пошукових систем. Ви можете випадково перейти на фейковий ресурс, який вкраде ваші дані або заразить пристрій вірусом.

Як убезпечити себе

Уникнути пошуковиків складно, тому будьте уважні: не клікайте на платні оголошення і перевіряйте URL перед переходом за посиланням. Якщо сайт викликає підозри - не відкривайте його. Використовуйте також актуальний антивірус.

Шахрайські та заражені листи

Де зустрічається: електронна пошта

Знамениті листи від "спадкоємного принца Дубая" вже не такі страшні, але з розвитком штучного інтелекту шахраї стали хитрішими - тепер листи персоналізовані і виглядають максимально правдоподібно. Вони можуть легко ввести вас в оману.

Як убезпечити себе

Ніколи не відкривайте вкладення і не переходьте за посиланнями з непрошених листів. Якщо ви не запитували інформацію - не відповідайте на лист. Обережно ставтеся до листів із погрозами, поспіхом або проханнями діяти негайно.

Фізичні напади під час особистої зустрічі

Де зустрічається: eBay, OLX, та інші маркетплейси із самовивозом

На тлі глобального зростання цін на життя, платформи для купівлі вживаних товарів стали особливо популярними. Це екологічно й економно, але не завжди безпечно. Крім ризику бути обдуреним, покупець може зіткнутися з фізичним насильством.

Як убезпечити себе

Не варто повністю відмовлятися від самовивозу, але завжди вибирайте людне й освітлене місце для зустрічі. Краще приходити не наодинці - або хоча б повідомте близьким, з ким і де ви зустрічаєтеся. За можливості, розраховуйтеся онлайн - тільки після перевірки товару.

"Галюцинації" та вигадки ШІ

Де зустрічається: чат-боти та пошукові системи з ШІ

Швидке зростання технологій штучного інтелекту викликає не тільки захоплення, а й тривогу. Одна з найнебезпечніших проблем - впевнене поширення неправдивої інформації.

ШІ може видати неправдиву або вигадану відповідь з повною впевненістю, і користувач може не запідозрити підступ. Особливо це небезпечно, якщо у вас немає можливості перевірити факти.

Як убезпечити себе

Не довіряйте ШІ на 100%. Завжди перевіряйте джерела, особливо якщо йдеться про важливі дані. Використовуйте ШІ для творчих завдань, але не для пошуку достовірної інформації.

Злочинний контент

Де зустрічається: Даркнет, порно-ресурси

Сучасний інтернет став чистішим, але доступ до нелегального контенту, як і раніше, можливий. Деякі порносайти містять заборонені матеріали, а в "темній" частині інтернету (Darknet) можна наштовхнутися на контент, за який реально загрожує кримінальна відповідальність: від торгівлі наркотиками до детальної інформації про замовні злочини.

Як убезпечити себе

Не варто заходити в даркнет взагалі. Навіть VPN і Tor не врятують, якщо ви потрапите на нелегальний контент. Жоден антивірус не захистить вашу психіку чи репутацію від того, що може "вилізти" в таких місцях.

Порушення авторських прав

Де зустрічається: торрент-трекери, сайти з піратським контентом

Кожна спроба завантажити фільм, програму або гру "по-тихому" може закінчитися юридичними проблемами. Деякі популярні торренти виявляються пастками, створеними для упіймання порушників.

Як убезпечити себе

Використовуйте тільки перевірені VPN-сервіси з політикою "no logs" - вони приховують ваш трафік від провайдерів і відстежити його неможливо. Але навіть у цьому випадку варто пам'ятати, що ви берете на себе відповідальність. Найкраще - відмовитися від піратства зовсім.