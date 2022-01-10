UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ТЦ и супермаркеты: в Харькове проверяют массовое минирование

Автор: Валерия Полищук

В Харькове поступила информация о минировании 11 торговых центров и супермаркетов. Правоохранители проверяют объекты на наличие взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове-торговых центров и супермаркетов", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

По данным местных СМИ, из ТРК Украина и "Восторга" эвакуировали всех посетителей.

Напомним, 7 декабря в Харькове также сообщили о массовом минировании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков