ТЦ и супермаркеты: в Харькове проверяют массовое минирование

В Харькове поступила информация о минировании 11 торговых центров и супермаркетов. Правоохранители проверяют объекты на наличие взрывчатки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове-торговых центров и супермаркетов", - говорится в сообщении.
По адресам выехали следственно-оперативные группы.
Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.
По данным местных СМИ, из ТРК Украина и "Восторга" эвакуировали всех посетителей.
Напомним, 7 декабря в Харькове также сообщили о массовом минировании.