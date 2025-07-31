Ця заправка для салатів сприяє швидкому схудненню: готується кілька хвилин
Заправка для салатів з кінзою та авокадо забезпечує низьку калорійність та багата на клітковину. Вона не тільки підтримує здорове травлення, але й сприяє швидшому схудненню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Вершкова заправка з авокадо для салатів
Інгредієнти:
- 1 стиглий авокадо
- 1/2 склянки грецького йогурту (натурального, без добавок)
- 1/2 пучка кінзи
- 1-2 стебла зеленої цибулі
- 1 зубчик часнику
- 2-3 ст. л. соку лайма
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- сіль та перець - за смаком
- трохи води або більше лаймового соку - для регулювання консистенції
Всі інгредієнти покладіть в чашу для блендера та збийте до однорідної кремової консистенції. За потреби додайте трохи води або олії, щоб зробити заправку рідшою.
Зберігайте в герметичній посудині в холодильнику до 3 днів.
Заправка з авокадо для салатів (фото: eatingwell.com)
Чим вона корисна
Високий вміст білка
Дієтолог Ейвері Зенкер розповів, що заправки на основі йогурту містять більше білка та краще сприяють схудненню.
Це тому, що вони містять більше білка, менше калорій і можуть допомогти довше відчувати ситість, що полегшує підтримку дефіциту калорій. Дві столові ложки цієї заправки містять лише 32 калорії та 2 г білка.
Білок - це макронутрієнт, що найбільше насичує, порівняно з жирами та вуглеводами.
Мало калорій
Вершкова заправка з кінзи та авокадо містить мало калорій та жиру порівняно з іншими заправками.
Традиційні вершкові заправки можуть містити від 90 до 240 калорій на порцію (дві столові ложки). Тоді як ця заправка містить лише 32 калорії.
Додавання соку лайма та кінзи забезпечує насичений смак без додавання зайвих калорій. Також у заправці є корисні жири з авокадо.
Мононенасичені жири
Дослідження показують, що вживання мононенасичених жирів замість насичених може призвести до посилення спалювання жиру та більшої втрати ваги.
Це пов'язано з термічним ефектом їжі, тобто кількістю калорій, які організм спалює, перетравлюючи різні поживні речовини.
4 способи насолодитися цією заправкою
Ось кілька креативних та смачних способів насолодитися заправкою з авокадо та кінзою:
- заправка - можна додавати до багатьох різних видів салатів, включаючи листові зелені, з квасолі, зернові та салати з макаронами
- маринад - заправка ідеально підійде як маринад для курки або білкової їжі. Замаринуйте курку на кілька годин або на ніч, а потім приготуйте
- соус - вершковий соус з кінзи та авокадо на йогуртовій основі ідеальний для сирих овочів, картоплі-фрі або крекерів
- намазка - вершкова заправка з кінзи та авокадо корисніший варіант, ніж звичайний майонез. Вершкова заправка ідеально підходить для сендвічів та лавашів, оскільки не містить жиру, який зазвичай міститься в майонезі
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