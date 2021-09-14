В цветах Land Cruiser: Toyota RAV4 получила особую "внедорожную" версию Adventure

Toyota RAV4 получила особую "внедорожную" версию Adventure. Ее особенности - уникальные элементы в дизайне, расширенное оснащение и особая окраска кузова, как у классического внедорожника Toyota Land Cruiser.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Toyota.
Toyota RAV4 Adventure адресована тем водителям, кто ценит активный образ жизни и любит путешествовать. Однако несмотря на заявленный "внедорожный" дух новой версии, все доработки свелись к дизайну и оснащению. Силовой агрегат и трансмиссия остались без изменений.
Внешне новая версия выделяется оригинальной решеткой радиатора черного цвета и новым расположением фирменной эмблемы на ней. А противотуманные фары помещены в секции из неокрашенного пластика. Из него же выполнена ударопрочная накладка на переднем бампере.
Интерьер привлекает отделкой из черной экокожи в сочетании с контрастной оранжевой прострочкой. Специально для Adventure добавлена новая подсветка салона. На порогах - "тематические" накладки с названием версии.
Под капотом - гибридная силовая установка в составе 2,5-литрового бензинового ДВС и двух электромоторов (по одному на каждую ось). Совокупная мощность составляет 222 л.с. Кроссовер оснащается системой интеллектуального полного привода AWD-i.
Напомним, в Украине стартуют продажи нового компактного кроссовера Toyota Yaris Cross. Цены на новинку начинаются с отметки 556 тысяч гривен.