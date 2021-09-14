В цветах Land Cruiser: Toyota RAV4 получила особую "внедорожную" версию Adventure

Toyota RAV4 получила особую "внедорожную" версию Adventure. Ее особенности - уникальные элементы в дизайне, расширенное оснащение и особая окраска кузова, как у классического внедорожника Toyota Land Cruiser.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Toyota .

Toyota RAV4 Adventure адресована тем водителям, кто ценит активный образ жизни и любит путешествовать. Однако несмотря на заявленный "внедорожный" дух новой версии, все доработки свелись к дизайну и оснащению. Силовой агрегат и трансмиссия остались без изменений.

Внешне новая версия выделяется оригинальной решеткой радиатора черного цвета и новым расположением фирменной эмблемы на ней. А противотуманные фары помещены в секции из неокрашенного пластика. Из него же выполнена ударопрочная накладка на переднем бампере.

Эффект усиливается за счет расширенных колесных арок и новых 19-дюймовых легкосплавных колес с матово-серой отделкой. Дополняет картину уникальная двухцветная окраска кузова: милитари-цвет Urban Khaki с крышей, передними стойками и задним спойлером, окрашенными в серый цвет Dynamic. Эта цветовая схема отдает дань уважения классическому внедорожнику Toyota Land Cruiser серии FJ40.

Интерьер привлекает отделкой из черной экокожи в сочетании с контрастной оранжевой прострочкой. Специально для Adventure добавлена новая подсветка салона. На порогах - "тематические" накладки с названием версии.

Toyota RAV4 Adventure также получила обновленное оснащение, которое вводится в линейке RAV4 с 2022 модельного года. В частности, это новые светодиодные фары проекционного типа и светодиодные передние противотуманные фары. В салоне особое внимание уделено дополнительному комфорту и удобству с новым светодиодным освещением, регулировкой мощности для сиденья переднего пассажира, новыми портами USB-C, подходящими для зарядки современных смартфонов и других гаджетов.

Под капотом - гибридная силовая установка в составе 2,5-литрового бензинового ДВС и двух электромоторов (по одному на каждую ось). Совокупная мощность составляет 222 л.с. Кроссовер оснащается системой интеллектуального полного привода AWD-i.

Европейские поставки новой версии RAV4 Adventure начнутся в первом квартале 2022 года. Ближе ко времени выхода на рынок станет известна и цена. О появлении такого RAV4 в Украине пока нет информации, но вероятность этого весьма велика.