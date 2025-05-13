Цуцкірідзе розкрив деталі викриття організації, яка схиляла українок до сексуальної експлуатації

"Про сексуальну експлуатацію мало хто заявляє через сором та страх публічного розголосу. Поліцейські виявляють такі злочини здебільшого оперативним шляхом - в тому числі, через контрольні закупівлі на відомих платформах фото- та відеоконтенту. В деяких громадян це викликає іронію, але насправді в цьому немає нічого смішного: викладені там фото та відео часто збігаються з тими, які торговці людьми використовують для продажу дівчат в сексуальне рабство," - зазначив Максим Цуцкірідзе.

За його словами, злочинна організація, яку наразі викрили поліцейські, наймала дівчат 18-25 років через телеграм-канали для супроводу чоловіків на публічних заходах за високу оплату. Коли декілька таких зустрічей відбувалося і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових "клієнтів", які платили організаторам за сексуальні послуги і примусом вступали з обраними жінками в статеві стосунки.

Якщо ж потерпіла не погоджувалась на такий формат співпраці в подальшому - її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їх умовах.

"Цей випадок показує - людину зовсім не обовʼязково викрадати фізично, достатньо обманом втягнути у оборудку і після шантажувати, щоб та і в подальшому піддавалась на сексуальну експлуатацію" - пояснює начальник Головного слідчого управління.

Він також зазначив, що з початком війни кількість реєстрацій за статтею 149 Кримінального Кодексу України - торгівля людьми - зменшилась, але це не означає реального зменшення кількості таких злочинів. Реальна причина - переміщення оборудок за кордон і ще більший страх розголосу тих, хто залишився в Україні.

"Тому я прошу всіх, хто став постраждалим чи свідком від подібних оборудок: будь ласка, звертайтеся у поліцію. Ми гарантуємо вашу конфіденційність і тільки разом можемо зупинити злочинні організації, що схиляють до сексуальної експлуатації і убезпечити від цього українських дівчат", - наголосив Максим Цуцкірідзе.