Цуцкиридзе: результат по делу об убийстве Шеремета будет однозначно

Национальная полиция Украины обещает добиться результата в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в интервью "Цензор. НЕТ" заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, убийство Шеремета является таким преступлением, по которому можно писать учебные пособия и монографии.

"Очень большая работа проведена на подготовку. Не одну личность задействовали еще и с большим опытом в подобных преступлениях", - отметил Цуцкиридзе.

В то же время он подчеркнул, что пока не может четко назвать причину убийства Шеремета, чтобы не навредить расследованию.

"Результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет однозначно. По крайней мере, мы делаем для этого все возможное", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне выразил готовность сменить руководство МВД Украины, если не будет результатов расследования убийства Шеремета.

Убийство Шеремета произошло 20 июля 2016 года. Тогда в центре Киева взорвали автомобиль, в котором он ехал на радиоэфир. В июле бывший глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству. Преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.