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Цуренко вилетіла в другому колі Чарльстона від п'ятої ракетки світу

Фото: Леся Цуренко не впоралася з представницею Тунісу (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорців

Поразкою в двох сетах від туніски Онс Жабер завершила виступи в Південній Кароліні українська тенісистка Леся Цуренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Charleston Open-2023, 2-й раунд

Цуренко – Жабер – 0:2 (3:6, 3:6)

Досвідчена українка відверто провалила старт зустрічі. Цуренко й не зчулася, як із двома брейками почала "горіти" з рахунком 0:5. Утім, такий легкий дебют зіграв злий жарт із Жабер, коли уродженка Рівненщини опанувала ситуацію і спробувала вийти на камбек.

Цуренко спершу витримала натиск туніски на власній подачі. Відігравши три сет-пойнти, українська тенісистка розмочила рахунок, а потім ще й оформила брейк. Ще одна взята власна подача наблизила 33-річну професіоналку до повернення у гру. Та Жабер швидко виграла гейм "під нуль" і закрила партію.

Другий сет розпочався трьома брейками поспіль. Проте, представниця топ-5 рейтингу WTA знову опинилася в переможцях. У період затишшя і Цуренко, і Жабер упевнено брали очки на власних подачах. Та в дев'ятому геймі туніска ззовні легко оформила ще один брейк і завершила партію, а з нею і матч.

Отже, на Charleston Open припинили виступи всі представниці України. Ще в першому колі вилетіли перша ракетка України Калініна та найсильніша українка в історії Світоліна. Натомість їхня співвітчизниця Ястремська зачохлила ракетку в Боготі.

До слова, напередодні Світоліна поступилася представниці Казахстану в першому поєдинку після повернення на корт.

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