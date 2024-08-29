UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЦРУ запобігло теракту ІДІЛу на концертах Тейлор Свіфт, - Politico

Фото: поп-зірка Тейлор Свіфт (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

ІДІЛ планував здійснити теракт на одному з концертів Eras Tour Тейлор Свіфт у Відні. Однак представники ЦРУ встигли завчасно попередити австрійську владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

 

 

Нагадаємо піку своєї популярності співачка досягла минулого року. Адже Тейлор Свіфт стала людиною року 2023 за версією журналу Time.

Зауважимо, що тур "The Eras Tour" - це шостий концертний тур американської співачки, який вона описує як музичну подорож через всі свої музичні "епохи".

Eras Tour став її найбільш масштабним туром, що включає 146 виступів на п'яти континентах.

Зауважимо, що минулого року на одному з концертів Свіфт померла фанатка. А вже цьогоріч фани Тейлор Свіфт спровокували землетрус прямо на її концерті. Сейсмологи зазначили, що подібні коливання спричинені синхронними стрибками та танцями глядачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУСполучені Штати АмерикиАвстрія