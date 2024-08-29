ЦРУ запобігло теракту ІДІЛу на концертах Тейлор Свіфт, - Politico

Нагадаємо піку своєї популярності співачка досягла минулого року. Адже Тейлор Свіфт стала людиною року 2023 за версією журналу Time.

Зауважимо, що тур "The Eras Tour" - це шостий концертний тур американської співачки, який вона описує як музичну подорож через всі свої музичні "епохи".

Eras Tour став її найбільш масштабним туром, що включає 146 виступів на п'яти континентах.

Зауважимо, що минулого року на одному з концертів Свіфт померла фанатка. А вже цьогоріч фани Тейлор Свіфт спровокували землетрус прямо на її концерті. Сейсмологи зазначили, що подібні коливання спричинені синхронними стрибками та танцями глядачів.

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