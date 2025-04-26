У ЦРУ підтвердили загибель сина своєї топ-посадовиці на війні в Україні

ЦРУ підтвердило загибель сина високопосадовиці Джуліани Галліни під час війни в Україні. 21-річний Майкл Глосс служив у російських військах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Центральне розвідувальне управління США підтвердило загибель 21-річного Майкла Глосса, сина заступниці директора ЦРУ Джуліани Галліни.
Хлопець, за даними ЗМІ, приєднався до армії РФ та загинув у ході бойових дій в Україні.
За словами речника ЦРУ, його родина пережила особисту трагедію навесні 2024 року, коли син Майкл Глосс, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув під час війни в Україні.
"ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою родини Глосс, а не питанням національної безпеки", - сказав речник.
Першими про смерть Глосса повідомив сайт Important Stories, посилаючись на російські джерела та соціальні мережі загиблого.
На своїй сторінці в "ВКонтакте" Глосс публікував фото з Красної площі та висловлював симпатії до російської армії, називаючи українське військо "корумпованим", а західні медіа - "пропагандистськими".
ЦРУ офіційно підтвердило факт смерті, утім не уточнило, на чиєму боці воював син посадовиці. У заяві йдеться, що родина пережила глибоку особисту трагедію та просить поваги до приватного життя.
В офіційному некролозі родина зазначила, що Майкл помер "під час подорожі Східною Європою", однак згадки про Росію чи війну в Україні в ньому не було.
Нагадаємо, що за даними, 21-річний Майкл Глосс є сином заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс і ветерана війни в Іраку Ларрі Глосса. Ларрі Глосс займається створенням програмного забезпечення для армії США та країн НАТО.
ЗМІ пишуть, що Майкл був пацифістом, протестував проти заборони абортів і захищав клімат.
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