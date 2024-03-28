ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до теракту в "Крокусі" (фото)

У мережі з'явилися фото українців, які нібито причетні до теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол", проте це брехня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За даними центру, в мережі з'явилась інформація, що нібито четверо підозрюваних у скоєнні теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол" ідентифіковані за паспортами і є громадянами України, яких найняла держава за гроші американських платників податків.
Проте в ЦПД наголосили, що дані заяви не відповідають дійсності.
"Вкид постять анонімні акаунти та боти - у дописах слово в слово повторюється один і той "викривальний" текст. Для створення брехні фейкороби використали фотографії реальних паспортів українців, які знайшли в інтернеті. Дані, на ім'я Цезаря Юлій-Галарьірогайлальірозра Ілліча можна знайти в матеріалах за 2020 рік", - додали в центрі.
У випадку з фото паспорту Миколи Малухи, то, за даними центру, воно з’явилося в мережі ще у 2016 році та було опубліковано особисто Малухою у Facebook: у дописі під фото росіянин тішився, що отримав український паспорт і хоче відмовитися від російського.
"Два інших фото - низької якості й прочитати імена на них неможливо. Пропаганда продовжує поширювати фейки для пошуку "українського сліду" в теракті, до якого Україна не причетна", - підсумували в центрі.
Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.
Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.
Пізніше в РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.
Як заявив сьогодні, 27 березня, начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.
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