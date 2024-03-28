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ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до теракту в "Крокусі" (фото)

Фото: ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до стрілянини в "Крокусі" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У мережі з'явилися фото українців, які нібито причетні до теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол", проте це брехня.

За даними центру, в мережі з'явилась інформація, що нібито четверо підозрюваних у скоєнні теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол" ідентифіковані за паспортами і є громадянами України, яких найняла держава за гроші американських платників податків.

Проте в ЦПД наголосили, що дані заяви не відповідають дійсності.

"Вкид постять анонімні акаунти та боти - у дописах слово в слово повторюється один і той "викривальний" текст. Для створення брехні фейкороби використали фотографії реальних паспортів українців, які знайшли в інтернеті. Дані, на ім'я Цезаря Юлій-Галарьірогайлальірозра Ілліча можна знайти в матеріалах за 2020 рік", - додали в центрі.

У випадку з фото паспорту Миколи Малухи, то, за даними центру, воно з’явилося в мережі ще у 2016 році та було опубліковано особисто Малухою у Facebook: у дописі під фото росіянин тішився, що отримав український паспорт і хоче відмовитися від російського. 

"Два інших фото - низької якості й прочитати імена на них неможливо. Пропаганда продовжує поширювати фейки для пошуку "українського сліду" в теракті, до якого Україна не причетна", - підсумували в центрі.

 

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.

Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.

Пізніше в РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.

Як заявив сьогодні, 27 березня, начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.

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