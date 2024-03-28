ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до теракту в "Крокусі" (фото)

За даними центру, в мережі з'явилась інформація, що нібито четверо підозрюваних у скоєнні теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол" ідентифіковані за паспортами і є громадянами України, яких найняла держава за гроші американських платників податків.

Проте в ЦПД наголосили, що дані заяви не відповідають дійсності.

"Вкид постять анонімні акаунти та боти - у дописах слово в слово повторюється один і той "викривальний" текст. Для створення брехні фейкороби використали фотографії реальних паспортів українців, які знайшли в інтернеті. Дані, на ім'я Цезаря Юлій-Галарьірогайлальірозра Ілліча можна знайти в матеріалах за 2020 рік", - додали в центрі.

У випадку з фото паспорту Миколи Малухи, то, за даними центру, воно з’явилося в мережі ще у 2016 році та було опубліковано особисто Малухою у Facebook: у дописі під фото росіянин тішився, що отримав український паспорт і хоче відмовитися від російського.

"Два інших фото - низької якості й прочитати імена на них неможливо. Пропаганда продовжує поширювати фейки для пошуку "українського сліду" в теракті, до якого Україна не причетна", - підсумували в центрі.