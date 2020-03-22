В ЦОЗ рассказали, где сегодня обнаружили коронавирус

В Центре общественного здоровья рассказали, где сегодня, 22 марта, были зафиксированы новые случаи коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам пресс-секретаря ЦОЗ Валерии Сало, сегодняшние случаи коронавируса были подтверждены в Киеве (14), Львове (1) и Киевской области (1).

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 63. За сутки в Украине подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, в Киеве сегодня зафиксировали 14 новых случаев COVID-19. В столице подтвердили коронавирус у пассажиров одного самолета.

Кроме того, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель пошла на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. Заражение коронавирусом обнаружили у врача, который недавно делал прививку немецкому канцлеру.

Добавим, по состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украину из-за границы вернулись почти 60 тысяч украинских граждан. Вчера в Украину вернулись 13,5 тыс. украинцев. Все возвратившиеся из-за границы граждане должны пройти 14-дневную самоизоляцию.