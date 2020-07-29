В ЦОЗ рассказали, какой показатель летальности от COVID-19 в Украине

В Центре общественного здоровья рассказали, какой показатель летальности от коронавируса в Украине. Также назван показатель заболеваемости по состоянию на 29 июля.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"По состоянию на 29 июля, показатель заболеваемости на COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Во время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабление карантина, следует ответственно соблюдать рекомендации, которые разработаны, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Украине более тысячи новых случаев коронавируса.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минздраве объяснили алгоритм возвращения украинцев из "красных зон.