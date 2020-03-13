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Минздрав проверяет три образца на коронавирус

Новости » Общество     13.03.2020 - 12:11
Минздрав проверяет три образца на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Официально в Украине подтверждены три случая коронавируса

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 13 марта проверяет три образца на коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве.

Всего в Украине официально подтверждены три случая коронавируса - два в Черновицкой и один в Житомирской области.

"Всего с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 49 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется)", - сообщили в Минздраве.

Всего в мире на утро 13 марта зарегистрировано 128 343 случая коронавируса. Из них 68324 (53,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что во Львове госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. У него симптомы острого респираторного заболевания. Недавно больной вернулся в Украину из Италии.

Также сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области с подозрением на коронавирус госпитализировали студента местного вуза. У него вечером 12 марта поднялась температура до 39 градусов. 5 марта он вернулся в Украину после круиза, где посещал Швецию, Финляндию и Эстонию.

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