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В ЦОЗ призвали вакцинироваться даже при наличии антител к COVID

Автор: Дмитрий Левицкий

Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител после победы над болезнью. В ЦОЗ объяснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания.

Об этом говорится на сайте ЦОЗ.

В ЦОЗ подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации.

"Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. По состоянию на 16 марта зафиксировано 1362 людей, которые снова заболели COVID-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от 2 до 8 месяцев", - рассказал гендиректор ЦОЗ Роман Родына.

Как пояснили в ЦОЗ, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.

"Те, кто имеют антитела после болезни, одинаково повторно болеют. Но мы точно знаем, что вакцины работают - уровень заболеваемости среди вакцинированных практически не растет, а если и есть случаи - то они не тяжелые. А среди невакцинированных - уровень заболевших растет", - добавил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Напомним, в ЦОЗ анонсировали исследование для определения наличия антител к COVID-19 среди украинского населения.

Тем временем количество людей, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, в Украине превысило 80 тысяч. За минувшие сутки первую прививку получили около 10 тысяч украинцев.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияКоронавирус
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