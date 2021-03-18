В ЦОЗ призвали вакцинироваться даже при наличии антител к COVID

В ЦОЗ подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации.

"Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. По состоянию на 16 марта зафиксировано 1362 людей, которые снова заболели COVID-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от 2 до 8 месяцев", - рассказал гендиректор ЦОЗ Роман Родына.

Как пояснили в ЦОЗ, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.

"Те, кто имеют антитела после болезни, одинаково повторно болеют. Но мы точно знаем, что вакцины работают - уровень заболеваемости среди вакцинированных практически не растет, а если и есть случаи - то они не тяжелые. А среди невакцинированных - уровень заболевших растет", - добавил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.