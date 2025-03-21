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Цивільна інфраструктура у вогні: відео наслідків ударів РФ по передмістю Одеси

Фото: з'явилися кадри наслідків дронової атаки на передмістя Одеси (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти напередодні ввечері завдали масованого дронового удару по передмістю Одеси. З'явилися кадри наслідків ворожої атаки, в результаті якої спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

"Ворог атакував передмістя Одеси. У вогні - цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти, пошкоджено автівки", - цитує міськрада одеського мера Геннадія Труханова.

Також зазначається, що через російські удари є постраждалі, яким надається медична допомога.

Одеський міський голова оприлюднив в мережі відео наслідків дронової атаки. На кадрах, зокрема, можна побачити палаючі і геть розбиті будівлі, цивільні об'єкти, що перетворилися на руїни та досі горять, а також вогнеборців зі спецтехнікою та рятувальників.

Оновлено: у ДСНС уточнили наслідки і показали ще кадри

Пізніше у ДСНС розповіли, що через російську атаку на Одещину "спалахнули масштабні пожежі, горіли  торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка". 

Також у ДСНС поінформували, що за попередніми даними, постраждали 3 підлітків.

"В ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та 1 одиниця техніки", - розповіли у Службі.

 

Масована повітряна атака на Одесу та район

Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня російські терористи масовано атакували ударними безпілотниками Одесу та район. Через ворожі удари у місті були відключення світла, спалахнули пожежі.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що через російську дронову атаку постраждали три людини, серед яких є неповнолітня дівчина.

У місті була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлова багатоповерхівка, торговий центр та магазини, а в трьох локаціях спалахнули потужні пожежі.

Крім того, в Одесі запровадили локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах міста.

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ОдесаПожежаАтака дронів