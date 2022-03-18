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"Цинично, не в честном бою": под Харьковом оккупанты РФ убили украинских пограничников

Фото: под Харьковом российские оккупанты цинично убили украинских пограничников (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Под Харьковом в ночь на 17 марта российские оккупанты цинично убили украинских пограничников. Это произошло не в честном бою. Позднее эту информацию опроверг глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Сергея Дейнеко.

"Сегодня ночью вы (российские оккупанты - ред.) убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски", - написал Дейнеко.

Он не уточнил число погибших пограничников, но пообещал сделать все, чтобы отомстить за их смерть. По его словам, уже сегодня у него будет информация о тех, кто это сделал.

"Обратный отсчет пошел. Ждите, мы идем за вами", - предупредил глава Госпогранслужбы.

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Позднее Дейнеко сообщил, что его страницу Feceboor взломали и информация об убийстве пограничников - это фейк.

"Война, в том числе и в информационном поле, продолжается. А агрессор использует все возможные методы", - написал глава Госпогранслужбы.

Напомним, 12 марта под Мариуполем украинские пограничники в бою уничтожили 15 оккупантов, еще двоих взяли в плен.

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