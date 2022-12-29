Ціни на нафту знижуються через сплеск випадків COVID-19 в Китаї

Ціни на нафту в четвер, 29 грудня, знизилися, оскільки сплеск випадків захворювання на COVID-19 у Китаї затьмарив надії на відновлення попиту на паливо для найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,3%, до $83,0 за барель, тоді як нафта США подешевшала на 0,3% до $78,70 за барель.

Масштаби останнього спалаху та сумніву в офіційних даних спонукали деякі країни ввести нові правила поїздок для китайців, навіть коли Китай почав скасовувати найсуворіший у світі режим ізоляції та тестування COVID.

"Відсутність ясності щодо ситуації з вірусом у Китаї викликала деякі нові правила поїздок з різних країн, які можуть стати деяким стримуючим фактором для колишнього оптимізму", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

Напередодні 2023 року є шанси на відновлення нафтових цін, але це все одно залежатиме від темпів відкриття Китаю, додав він.

Нафтові ринки також постраждали від очікувань на чергове підвищення відсоткової ставки в США, оскільки Федеральна резервна система намагається обмежити зростання цін на жорсткому ринку праці.

Також оцінюючи ціни, оператор трубопроводу TC Energy заявив, що працює над перезапуском частини трубопроводу Keystone, яка була закрита через витік цього місяця.

Нафтопереробні заводи продовжували нарощувати виробництво, але очікується, що це відновлення частково триватиме до січня.

Ринки, однак, отримали деяку підтримку від заборони президента Росії Володимира Путіна на експорт сирої нафти та нафтопродуктів з 1 лютого протягом п'яти місяців до країн, які дотримуються стелі цін.

Німеччина заявила, що заборона не має "практичного значення", оскільки з весни країна працює над заміною постачання російської нафти та забезпечення безпеки постачання.