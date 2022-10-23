UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на електроенергію в Східній Європі у 2 рази вищі, ніж в Україні, - "Оператор ринку"

Фото: ціни на електроенергію в Східній Європі у 2 рази вищі, ніж в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 23 жовтня склала 170 євро за МВт.год. (6,1 грн/кВт.год), що майже у 2 рази дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство "Оператор ринку" в Telegram.

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 23 жовтня становить 189 євро/МВт.год, в Словаччині - 188 євро/МВт.год, а в Чехії --132 євро/МВт.год.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год або 93 євро за МВт.год. Це майже у 2 рази нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія