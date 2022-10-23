Ціни на електроенергію в Східній Європі у 2 рази вищі, ніж в Україні, - "Оператор ринку"

Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 23 жовтня склала 170 євро за МВт.год. (6,1 грн/кВт.год), що майже у 2 рази дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство "Оператор ринку" в Telegram .

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 23 жовтня становить 189 євро/МВт.год, в Словаччині - 188 євро/МВт.год, а в Чехії --132 євро/МВт.год.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год або 93 євро за МВт.год. Це майже у 2 рази нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.