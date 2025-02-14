Ціна золота б’є рекорди: як Трамп спровокував нову "золоту лихоманку"

Взимку 2025 року золото встановлює нові цінові рекорди на світових біржах. Лише впродовж останніх 12 місяців вартість цього дорогоцінного металу зросла на тисячу доларів, досягнувши максимального рівня у 2900 доларів за унцію. Цей стрімкий ріст відбувається на тлі падіння вартості багатьох інших активів через економічну політику президента США Дональда Трампа.

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Золото здебільшого торгується на позабіржовому ринку Лондона, американському ринку ф'ючерсів (COMEX) та на Шанхайській біржі золота (SGE). Рекордна вартість золота у 2942 долари була встановлена у вівторок, 11 лютого. Наступного дня золото впало до 2875 доларів за унцію, однак впродовж доби повернулося до психологічної позначки 2900 доларів за унцію. Тому вже найближчим часом може бути встановлений новий історичний рекорд вартості дорогоцінного металу.

Чому золото стрімко зростає

Золото почало істотно зростати з осені 2023 року. А в лютому минулого року вперше перетнула позначку у 2000 тисячі доларів США за унцію. Попит на цей дорогоцінний метал в першу чергу спровокували провідні країни, що розвиваються, особливо Індія і Китай, каже Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU. За його словами, ці держави в останній час пришвидшили прагнення посилити свою незалежність від долара США.

"Таким чином вони не тільки зменшують негативний ефект від можливого посилення санкцій, але й страхуються від ризиків зменшення вартості одного з головних інвестиційних інструментів – казначейських облігацій США. Через зростання дефіциту бюджету США та побоювання щодо занадто м'якої фіскальної політики уряду Трампа, інвестори стали менш довіряти американським казначейським облігаціям", – розповідає РБК-Україна Мартиненко.

Він додає, що непередбачувана політика лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа стосовно підвищення імпортних мит, загроза ескалації торгових конфліктів та інші геополітичні ризики ще більше підсилюють попит на золото.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що золото є традиційним антиінфляційним активом. Тож інтерес до нього викликаний не тільки спекулятивним мотивом, а, в першу чергу, інфляційним фактором у світі. За його словами, торік був високий глобальний рівень інфляції, тому центробанки багатьох країн посилено купляють цей дорогоцінний метал протягом цих років.

"Глобальний ринок переходить у фазу дестабілізації: Європа переживає труднощі, в США на тлі приходу Трампа зростає політична невизначеність, а протекціоністська політика та непередбачувані рішення лише додають напруги. Це створює великий рівень невизначеності, що змушує інвесторів шукати надійніші та стабільніші активи для збереження капіталу. Золото – це один із них", – пояснює Шевчишин.

Він вказує, що завдяки високій, порівняно з європейською, обліковій ставці ФРС США наразі американських облігацій мають попит в інвесторів та іноземних держав, але прагнення Трампа знизити ставку ще більше підштовхує високий попит на золото, яке не піддається адміністративному регулюванню.

На даний час світовим лідером за кількістю запасів золота є саме США, де зберігається приблизно 8130 метричних тон. На другому місці перебуває Німеччина з 3350 тонами золота, за якою слідує майже з однаковою кількістю запасів золота (в межах 2450-2280 тон) Італія, Франція, Росія та Китай.

За даними Trading Economics, половина світового споживання золота йде на ювелірні вироби, 40% — на інвестиції, а 10% — на промисловість. Основними виробниками золота є Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільші споживачі золотих ювелірних виробів — це Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, Росія та ОАЕ.

Коли ціна золота може піти вниз

Розворот ціни золота може відбутися в разі стабілізації ситуації на світових ринках. Тобто, якщо Дональд Трамп не буде вводити жорсткі мита, а торгові та інші конфлікти у світі почнуть згасати. Олександр Мартиненко підкреслює, що вже зараз все більше учасників ринку вважають нинішній злет золота занадто стрімким.

"Після обрання Трампа президентом США багато хто почав знімати свої золоті резерви з рахунків і перевозити їх до себе з таких країн, як Великобританія та Німеччина. У зв’язку з цим виникає багато питань щодо того, як буде розвиватися політика США, адже передбачити її розвиток непросто. Враховуючи глобальну невизначеність, цей фактор може суттєво вплинути на вартість золота як в бік ще більшого здорожчення, так і здешевшання", – зауважує Андрій Шевчишин.

Він додає, що зазвичай, в умовах стабільності, укріплення долара призводить до зниження цін на золото, оскільки золото стає дорожчим для інвесторів, які використовують інші валюти. І навпаки, якщо долар послаблюється, золото, як правило, дорожчає в доларовому еквіваленті.

"Проте зараз ми спостерігаємо дещо іншу ситуацію, де на ринок впливають нові фактори. Тому, з огляду на поточну глобальну нестабільність, можна припустити, що коли світова ситуація стабілізується, ціни на золото можуть трохи знизитися. Я схиляюся до цієї думки, адже зараз ми переживаємо етап накопичення, і, здається, ми наближаємось до його фінальної стадії", – стверджує фінансовий аналітик.

За його словами, падіння вартості золота може відбутися вже в цьому півріччі. Експерт додає, що дуже важливу роль в цьому може зіграти завершення війни між Україною та Росією. По-перше, ця подія стабілізує міжнародну ситуацію, що зумовить перетікання інвестицій в інші активи. По-друге, золоті резерви, на думку Шевчишина, можуть бути використані під час відновлення України, зокрема, в реалізації проектів з відбудови та фінансування військових потреб.

При цьому Андрій Шевчишин уточнює, що країни будуть продавати своє накопичене впродовж останніх років золото дуже поступово. Це робиться, з одного боку, щоб не обвалити ринок, а з іншого – не втратити такий важливий антиінфляційний інструмент, адже держави, за його словами, зазвичай не займаються спекуляціями на ринку, а купують активи за поточними цінами.