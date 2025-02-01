"Люди готувалися до евакуації". З'явилося відео з місця російського удару по Суджі

Повідомляється, що російська авіація завдала цілеспрямованого удару коригованою авіаційною бомбою (КАБ).

"На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні - місцеві жителі, серед яких жінки та діти", - зазначили в Генштабі.

Вживають усіх можливих заходів для порятунку вцілілих. Також опубліковано відео наслідків російської атаки.

Крім того, підкреслюється, що удар по інтернату в Суджі - це черговий воєнний злочин російської влади проти мирного населення.

"Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними і дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати і власних мирних громадян", - додали в Генштабі.