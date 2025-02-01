"Люди готувалися до евакуації". З'явилося відео з місця російського удару по Суджі
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відео з місця російської атаки на школу-інтернат у Суджі Курської області. І згідно із заявою, російські війська завдали цілеспрямованого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що російська авіація завдала цілеспрямованого удару коригованою авіаційною бомбою (КАБ).
"На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні - місцеві жителі, серед яких жінки та діти", - зазначили в Генштабі.
Вживають усіх можливих заходів для порятунку вцілілих. Також опубліковано відео наслідків російської атаки.
Крім того, підкреслюється, що удар по інтернату в Суджі - це черговий воєнний злочин російської влади проти мирного населення.
"Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними і дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати і власних мирних громадян", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що внаслідок удару по будівлі школи-інтернату в Суджі під завалами опинилися майже 100 осіб.
Як заявив речник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський, з-під завалів чути стогони і крики людей. Сили комендатури зараз ведуть пошукові та рятувальні роботи.
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