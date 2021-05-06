ЦИК не зарегистрировала Вирастюка нардепом, а на Донбассе обстреляли COVID-больницу: новости за 5 мая

Несколько областей выходят из "красной " зоны карантина, Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу, в Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу. Подробнее о том, что произошло в среду, 5 мая, - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине ив мире: последние новости
ЦИК установил отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом
Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу (Ивано-Франковская область). Решение приняли единогласно.
Ранее РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За майбутнє" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.
Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 30%
Если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2021, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. За последнее время его рейтинг значительно вырос.
На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 18,1% среди тех, кто определился. Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%).
В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов
В города Красногоровка (Донецкая область) обстреляли центральную районную больницу. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. Сообщается, что сейчас там лечат 45 пациентов.
После обстрела в медучреждении умер один из пациентов. Смерть человека наступила, предположительно, из-за стресса и волнений.
Штрафы до 17 тысяч гривен и лишение свободы. Как в Украине хотят наказывать за антисемитизм
Верховной раде предлагают установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.
Документ предлагает распространить наказания, предусмотренные в статье 161 Уголовного кодекса, на проявления антисемитизма.
В Турции снова засветились украинки: устроили "обнаженку" на яхте
В Турции снова со скандалом отметились девушки из Украины. На этот раз полиция задержала молодых особ за фотосессию в стиле "ню" на яхте.
Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавсредства. Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогу всех девушек из Украины отпустили.
Украину окружит циклонами, а затем придет похолодание: новый прогноз синоптиков
Погода в Украине будет с дождями и грозами во многих областях 6 мая. Вместе с циклонами придет похолодание, которое достигнет пика к выходным. Но начало следующей недели порадует волной весеннего тепла.