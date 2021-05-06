ЦИК не зарегистрировала Вирастюка нардепом, а на Донбассе обстреляли COVID-больницу: новости за 5 мая

Несколько областей выходят из "красной " зоны карантина, Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу, в Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу. Подробнее о том, что произошло в среду, 5 мая, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине ив мире: последние новости

Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина. Теперь эта область в "оранжевой" зоне. Также с 6 мая из "красной" зоны выходят: Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от COVID-19 вне очереди, но не успели. С середины апреля в Украине отменили прививание вне очереди остаточными дозами вакцины.

Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции.

Японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии. Зафиксировано более 5,7 миллиона.

ЦИК установил отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом

Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу (Ивано-Франковская область). Решение приняли единогласно.

Ранее РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За майбутнє" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 30%

Если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2021, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. За последнее время его рейтинг значительно вырос.

На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 18,1% среди тех, кто определился. Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%).

В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов

В города Красногоровка (Донецкая область) обстреляли центральную районную больницу. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы. Сообщается, что сейчас там лечат 45 пациентов.

После обстрела в медучреждении умер один из пациентов. Смерть человека наступила, предположительно, из-за стресса и волнений.

Штрафы до 17 тысяч гривен и лишение свободы. Как в Украине хотят наказывать за антисемитизм

Верховной раде предлагают установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.

Документ предлагает распространить наказания, предусмотренные в статье 161 Уголовного кодекса, на проявления антисемитизма.

В Турции снова засветились украинки: устроили "обнаженку" на яхте

В Турции снова со скандалом отметились девушки из Украины. На этот раз полиция задержала молодых особ за фотосессию в стиле "ню" на яхте.

Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавсредства. Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогу всех девушек из Украины отпустили.

Украину окружит циклонами, а затем придет похолодание: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине будет с дождями и грозами во многих областях 6 мая. Вместе с циклонами придет похолодание, которое достигнет пика к выходным. Но начало следующей недели порадует волной весеннего тепла.