ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК ввел меры из-за коронавируса на довыборах в Раду

Новости » Общество     12.03.2020 - 18:40
ЦИК ввел меры из-за коронавируса на довыборах в Раду
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Избирателям предоставят антисептические средства, а члены комиссии должны использовать средства защиты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила введение специальных мер для борьбы с распространением коронавируса во время довыборов в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область). Соответствующее постановление было принято ЦИК во время заседания 12 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, участковые избиркомы должны предотвращать значительному скоплению людей в помещении для голосования, рекомендуя избирателям находится за его пределами. Кроме этого при организации голосования члены УИК должны использовать индивидуальные средства защиты, а также проводить периодическое проветривание помещений. Во время подсчета голосов они должны сами проверять температуру тела.

Для избирателей планируют закупить антисептические средства, которые будут находиться перед помещениями для голосования.

Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 в Харьковской области пройдут 15 марта. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера.

Всего ЦИК зарегистрировал 40 кандидатов в народные депутаты в 179 округе. Позже три кандидата снялись с избирательной гонки. Таким образом претендуют на депутатское кресло 37 кандидатов.

Украина может ввести учет приезжих из эпидемически опасных стран На украинской границе не закрыт ни один КПВВ из-за коронавируса
Новости Украины ХарьковЦентральная избирательная комиссияХарьковКоронавирусДовыборы в Раду
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь