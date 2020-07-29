В ЦИК назвали проблемы с организацией местных выборов

В Центральной избирательной комиссии определили ряд проблем, связанных с организацией местных выборов. Они состоятся 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

В частности, 28 июня в Минрегионе под председательством замминистра развития общин и территорий Вячеслава Негоды прошло совещание с заместителем главы ЦИК Виталием Плукарем и представителями секретариата. Оно касалось организации очередных местных выборов на новой территориальной основе.

"Представители ЦИК определили ряд проблемных вопросов, для урегулирования которых требуются координация усилий ЦИК, правительства, министерств и облгосадминистраций", - указано в сообщении.

В частности, комиссия информирует о следующих проблемах:

обеспечение безопасности во время организации и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

трудности с регистрацией юридических лиц территориальных избирательных комиссий, сформированных на новой территориальной основе;

дополнительные потребности для организации и проведения местных выборов в условиях коронакризиса.

Кроме того, ЦИК обращает внимание на неурегулированность определения юрисдикции городских, районных организаций, первичных ячеек политических партий и других их структурных образований, предусмотренных уставами партий как субъектов избирательного процесса в связи с изменениями админтерустройства.

Кроме того, необходимо скоординировать определенные Избирательным кодексом задачи в городах с районным делением в связи с тем, что 23 июля вступили в силу изменения в этот кодекс.

"Решение по результатам совещания будут переданы на рассмотрение правительства", - указано в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским прокомментировал постановление Верховной рады о местных выборах, заявив, что решение ВР нарушает "Минск".

Как писало РБК-Украина ранее, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.