UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Циганков і Довбик влаштували побиття "Гранади" та підняли "Жирону" в топ-3: відео

Фото: Віктор Циганков і Артем Довбик у переможних обіймах (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорців

Українці Віктор Циганков і Артем Довбик доклалися до виїзної перемоги "Жирони" над "Гранадою" у 5-му турі чемпіонату Іспанії, що дозволила команді піднятися на третє місце в турнірній таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 5-й тур

"Гранада" – "Жирона" – 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 85 – Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

 

 

Каталонці зробили заявку на підсумковий успіх у стартові 30+ хвилин. "Жирона" провела вдалий відрізок, забивши три м'ячі без відповіді. Відкрив рахунок Циганков – вінгер прийняв передачу партнера та з лінії штрафного розкішно поклав у дальній кут.

Заспів українця підтримали партнери. Савіо потужним пострілом із півкола карної зони в дев'ятку подвоїв перевагу "жирондинців". А згодом Довбик після штрафного головою скинув на Лопеса, який замкнув дальню стійку – 0:3 ще до перерви.

"Гранада" зуміла забити двічі в другому таймі. Спершу Узуні розстріляв ворота з близької відстані. А на 85-й хвилині Боє ударом із кількох метрів скоротив відрив до мінімуму. Утім, останнє слово було за "Жироною" – Коуту прибрав оборонця в чужому штрафному та пробив під ближню стійку.

Завдяки перемозі "Жирона" піднялася в першу трійку команд Ла Ліги. Команда Циганкова та Довбика набрала 13 очок і йде на 3-й сходинці. "Барселона", що посідає друге місце, записала в актив таку ж кількість пунктів. Лідер – мадридський "Реал" (15 очок).

До слова, раніше склали топ-10 найдорожчих українських легіонерів із Циганковим і Довбиком у списку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат ІспаніїАртем Довбик