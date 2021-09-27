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Цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта: что делать

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Понедельник 27 сентября 2021 19:39
Цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта: что делать Фото: Цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта (РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник заявил, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта. Поскольку для получения сертификата необходимо фото с паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".

"Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото с биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале "Дия". И соответственно, он может быть зарубежным. Мы используем транслитерацию, для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат", - заявил Баник.

При этом он добавил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении "Дия" зарубежный COVID-сертификат.

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