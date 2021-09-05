Цифровая приборка и эйрбэг на капоте: Cамый продвинутый Subaru Outback вышел на рынок

Subaru Outback нового поколения выходит на домашний рынок. В японской спецификации автомобиль получил двойное название Legacy Outback и продвинутое оснащение, недоступное для модели в других странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru.
Кросс-универсал Subaru Outback новоого поколения дебютировал в США еще в прошлом году, минувшим летом появился в Украине, а вот в Японии дебютировал только сейчас.
Дело в том, что домашний рынок не является приоритетным для модели. Зато, как это нередко бывает у японских производителей, для внутреннего рынке приготовлено несколько уникальных особенностей, которых у Аутбека больше нигде не встретить.
Экран приборной панели имеет диагональ 12,3 дюйма и предоставляет водителю возможность выбрать один из трех режимов вывода информации. В том числе есть вариант, когда на весь экран выводится картинка с бортовой навигации (фото внизу).
В японской спецификации под капотом прописался четырехцилиндровый 1,8-литровый двигатель CB18 с турбонаддувом, развивающий 177 л.с. - такой же на местном рынке доступен и для Форестера.
Кроме того, Legacy Outback оснащается специальной пешеходной подушкой безопасности, которая, раскрываясь при столкновении с человеком, покрывает ближнюю к лобовому стеклу часть капота. Отметим, что сегодня Subaru - единственный в мире производитель, серийно осщащающий свои машины подобной системой.
Напомним, Subaru показала электрический аналог Forester. Первый в истории бренда электрокар получил имя Solterra, а выход на рынок состоится в 2022 году.
Также сообщалось, что представлен экстремальный Subaru Forester Wilderness. Эта версия Форестера для покорения серьезного бездорожья отличается усиленной подвеской и увеличенным клиренсом.