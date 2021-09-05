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Цифровая приборка и эйрбэг на капоте: Cамый продвинутый Subaru Outback вышел на рынок

Автор: Вадим Добровольский

Subaru Outback нового поколения выходит на домашний рынок. В японской спецификации автомобиль получил двойное название Legacy Outback и продвинутое оснащение, недоступное для модели в других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Кросс-универсал Subaru Outback новоого поколения дебютировал в США еще в прошлом году, минувшим летом появился в Украине, а вот в Японии дебютировал только сейчас.

Дело в том, что домашний рынок не является приоритетным для модели. Зато, как это нередко бывает у японских производителей, для внутреннего рынке приготовлено несколько уникальных особенностей, которых у Аутбека больше нигде не встретить.

Первое, но не самое главное отличие - двойное название Legacy Outback. Гораздо интереснее, что панель приборов у "японского" Аутбека полностью виртуальная - в то время как на всех остальных рынках, включая американский, для модели предлагаются исключительно стрелочные приборы.

Экран приборной панели имеет диагональ 12,3 дюйма и предоставляет водителю возможность выбрать один из трех режимов вывода информации. В том числе есть вариант, когда на весь экран выводится картинка с бортовой навигации (фото внизу).

Также у Legacy Outback свой особенный двигатель. Глобальная версия комплектется атмосферником 2.5 мощностью от 169 до 188 л.с. в зависимости от рынке, в США дополнительно доступен 264-сильный турбомотор 2.4.

В японской спецификации под капотом прописался четырехцилиндровый 1,8-литровый двигатель CB18 с турбонаддувом, развивающий 177 л.с. - такой же на местном рынке доступен и для Форестера.

А вот трансмиссия не изменилась: вариатор Lineartronic и полный привод с муфтой на задней оси.

Кроме того, Legacy Outback оснащается специальной пешеходной подушкой безопасности, которая, раскрываясь при столкновении с человеком, покрывает ближнюю к лобовому стеклу часть капота. Отметим, что сегодня Subaru - единственный в мире производитель, серийно осщащающий свои машины подобной системой.

Напомним, Subaru показала электрический аналог Forester. Первый в истории бренда электрокар получил имя Solterra, а выход на рынок состоится в 2022 году.

Также сообщалось, что представлен экстремальный Subaru Forester Wilderness. Эта версия Форестера для покорения серьезного бездорожья отличается усиленной подвеской и увеличенным клиренсом.

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