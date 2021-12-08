Цифра может быть больше. В Нигерии истек срок годности 1 млн доз COVID-вакцин

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, проживает более 200 миллионов людей, где менее 4% взрослых были полностью вакцинированы от COVID.

В издании отмечают, что недавний всплеск поставок вакцин в африканские страны вызвал новую проблему: страны не имеют возможности управлять количеством доз и контролировать их срок годности.

Указано, что речь идет о просрочке препаратов AstraZeneca, которые были доставлены из Европы.

Они поставлялись через глобальную инициативу COVAX и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации GAVI.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, некоторые вакцины могли поставить в страны Африки уже с истекшим сроком годности в четыре-шесть недель.

Сейчас подсчет просроченных доз все еще продолжается, официально число еще не объявлено.