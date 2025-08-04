Ці звичні продукти викликають хронічні хвороби. А ви їсте їх щодня?

Продукти, які викликають хвороби

За словами експерта, запалення - це природна захисна реакція організму. Але коли воно стає хронічним, може вести до проблем зі здоров’ям: втома, проблеми зі шкірою, ризик захворювань.

До продуктів, які пов’язані з посиленням запальних процесів відносять:

надлишок доданого цукру - солодощі, газовані напої та деякі соуси. Уникайте лише надлишку, а не наявності

- солодощі, газовані напої та деякі соуси. Уникайте лише надлишку, а не наявності трансжири - маргарин, дешевий фастфуд та магазинна випічка

- маргарин, дешевий фастфуд та магазинна випічка надмірне споживання насичених жирів - ковбаси, жирне червоне м’ясо та смажена їжа. Мова лише про надмірне, якщо їсти 1-2 рази в тиждень, то нічого не трапиться

- ковбаси, жирне червоне м’ясо та смажена їжа. Мова лише про надмірне, якщо їсти 1-2 рази в тиждень, то нічого не трапиться алкоголь - регулярне вживання токсичне

- регулярне вживання токсичне надмір перероблених продуктів - чіпси, снеки, магазинні соуси та напівфабрикати

Вживання цукру понад 17-21% добових калорій пов’язане зі зростанням ризику серцево-судинної смертності на 38 % порівняно з річним споживанням на рівні 8%.

Солодкі напої стимулюють ожиріння, підвищують ризик діабету 2‑го типу, хвороб серця, хронічних хвороб нирок і навіть певних видів раку через надлишкову вагу та хронічне запалення.

Важливо розуміти, що сильно шкодять ці продукти лише тоді, коли стають основою харчування, а свіжі цільні продукти (овочі, фрукти, бобові, горіхи, крупи) стають рідкістю.

Які продукти їсти

Овочі, фрукти, ягоди та бобові

Багато досліджень показують, що підвищене споживання овочів і фруктів (особливо зеленолистих та хрестоцвітних) асоціюється зі значним зниженням ризику всієї смертності та серцево-судинних захворювань.

Бобові (квасоля, сочевиця) підтримують здоров'я, метаболізм і знижують рівень "поганого" холестерину, а також пов’язуються із меншим ризиком діабету.

Цільнозернові продукти

Щоденна порція цільнозернових злаків асоціюється зі зниженням ризику смертності на 8%. Горіхи, бобові та цільнозернові дають найкращий ефект на метаболічне здоров’я.

Жирна риба і омега‑3

Важливо, щоб регулярно у раціоні була риба - лосось, сардини та скумбрія, адже це важливе джерело омега‑3 жирних кислот, які суттєво знижують маркери запалення та захищають серце.

Горіхи та насіння

Горіхи зменшують ризик смертності і є потужним джерелом здорових жирів, фітохімікатів та дієтичного волокна. Вони - один із найкращих виборів для покращення метаболічних показників.

Йогурт та кефір

Продукти з активними живими культурами (йогурт, кефір) підтримують здорову мікробіоту кишечника, що відіграє ключову роль у зниженні системного запалення і ризику імунних захворювань.