Ці правила не можна ігнорувати: поліція нагадала мотоциклістам, як уникнути трагедії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів та пояснювали, з чим це пов'язано й кого стосується.

Крім того, ми розповідали про рідкісний мотоцикл Київського мотозаводу.

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