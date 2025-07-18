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Ці правила не можна ігнорувати: поліція нагадала мотоциклістам, як уникнути трагедії

Дотримання елементарних правил безпеки може вберегти водіїв від біди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Для того, щоб поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною, водіям необхідно дотримуватись низки простих, але важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Правила безпеки для водіїв мотоциклів і мопедів

Уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП) і вберегти здоров'я під час керування двоколісним транспортом - мотоциклом чи мопедом (скутером) - реально.

Для того, щоб поїздка завжди була безпечною, правоохоронці радять водіям дотримуватись низки корисних порад:

  • перед виїздом - перевіряти технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
  • під час поїздки - і водію, і пасажиру завжди бути у застебнутих мотошоломах;
  • під час руху - водію потрібно завжди враховувати дорожню обстановку (а також особливості вантажу, що перевозиться) і стан транспортного засобу - щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
  • під час маневру - обов'язково користуватися дзеркалами заднього виду та візуально перевіряти "мертву зону";
  • не обганяти інших водіїв із правого боку;
  • у заторі - не рухатися роздільною смугою;
  • рухаючись групами - водіям мотоциклів потрібно їхати один за одним;
  • ніколи не керувати транспортним засобом у стані сп'яніння.

Українцям нагадали також, що керувати мотоциклом чи мопедом (скутером) дозволяється:

  • людям віком від 16 років;
  • за наявності водійського посвідчення;
  • за наявності решти необхідних документів.

"Пам'ятайте, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків", - підсумували у патрульній поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів та пояснювали, з чим це пов'язано й кого стосується.

Крім того, ми розповідали про рідкісний мотоцикл Київського мотозаводу.

Читайте також, за що водіям в Україні загрожують рекордні штрафи до 50 тисяч гривень.

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