Ці правила не можна ігнорувати: поліція нагадала мотоциклістам, як уникнути трагедії

Для того, щоб поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною, водіям необхідно дотримуватись низки простих, але важливих правил.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП) і вберегти здоров'я під час керування двоколісним транспортом - мотоциклом чи мопедом (скутером) - реально.
Для того, щоб поїздка завжди була безпечною, правоохоронці радять водіям дотримуватись низки корисних порад:
Українцям нагадали також, що керувати мотоциклом чи мопедом (скутером) дозволяється:
"Пам'ятайте, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків", - підсумували у патрульній поліції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів та пояснювали, з чим це пов'язано й кого стосується.
Крім того, ми розповідали про рідкісний мотоцикл Київського мотозаводу.
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