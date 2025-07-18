Ці правила не можна ігнорувати: поліція нагадала мотоциклістам, як уникнути трагедії

Для того, щоб поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною, водіям необхідно дотримуватись низки простих, але важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

"Пам'ятайте, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків", - підсумували у патрульній поліції.

Українцям нагадали також, що керувати мотоциклом чи мопедом (скутером) дозволяється :

Для того, щоб поїздка завжди була безпечною, правоохоронці радять водіям дотримуватись низки корисних порад :

Уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП) і вберегти здоров'я під час керування двоколісним транспортом - мотоциклом чи мопедом (скутером) - реально.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів та пояснювали, з чим це пов'язано й кого стосується.

Крім того, ми розповідали про рідкісний мотоцикл Київського мотозаводу.

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