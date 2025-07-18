Ці правила не можна ігнорувати: поліція нагадала мотоциклістам, як уникнути трагедії
Для того, щоб поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною, водіям необхідно дотримуватись низки простих, але важливих правил.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Правила безпеки для водіїв мотоциклів і мопедів
Уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП) і вберегти здоров'я під час керування двоколісним транспортом - мотоциклом чи мопедом (скутером) - реально.
Для того, щоб поїздка завжди була безпечною, правоохоронці радять водіям дотримуватись низки корисних порад:
- перед виїздом - перевіряти технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
- під час поїздки - і водію, і пасажиру завжди бути у застебнутих мотошоломах;
- під час руху - водію потрібно завжди враховувати дорожню обстановку (а також особливості вантажу, що перевозиться) і стан транспортного засобу - щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
- під час маневру - обов'язково користуватися дзеркалами заднього виду та візуально перевіряти "мертву зону";
- не обганяти інших водіїв із правого боку;
- у заторі - не рухатися роздільною смугою;
- рухаючись групами - водіям мотоциклів потрібно їхати один за одним;
- ніколи не керувати транспортним засобом у стані сп'яніння.
Українцям нагадали також, що керувати мотоциклом чи мопедом (скутером) дозволяється:
- людям віком від 16 років;
- за наявності водійського посвідчення;
- за наявності решти необхідних документів.
"Пам'ятайте, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків", - підсумували у патрульній поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів та пояснювали, з чим це пов'язано й кого стосується.
Крім того, ми розповідали про рідкісний мотоцикл Київського мотозаводу.
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